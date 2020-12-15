Сьогодні зранку під парламентом знову поновилися протести ФОПів.

Протестувальники влаштували акцію «кольорову» акцію на Банковій під будівлею Офісу президента.

Про це йдеться у Telegram Политика страны.

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Кілька молодиків у захисних масках на чолі колони підприємців з запаленими фаєрами рушили в бік Хрещатика до Бессарабського ринку.

До Ради вони підіймуться вулицею Грушевського, передає РБК-Україна.

Сьогодні зранку під парламентом знову поновилися протести ФОПів, які вимагають дозволити їм працювати в період посиленого карантину з 8 по 24 січня і скасувати касові апарати.

Підприємці пропонують не платити разову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, натомість - надати їм дотації. Також протестувальники заговорили про встановлення наметів на Майдані Незалежності.

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Автор: УНІАН