Сьогодні біля ВР та інших органів держвлади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів.

В урядовому кварталі столиці поліція посилила заходи безпеки, киян попереджають про можливі обмеження руху.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії у посиленому режимі забезпечують публічну безпеку й правопорядок.

Читайте такожУ ВР запросили Кравчука для роз'яснень плану щодо Донбасу

«Сьогодні біля Верховної Ради та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі», - йдеться в повідомленні.

Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь яких правопорушень.

У поліції також повідомили, що у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці. «Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 15 грудня збираються ФОПи з вимогою дозволити їм працювати в період посиленого карантину з 8 по 24 січня і скасувати касові апарати. Підприємці пропонують не платити разову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, натомість - надати їм дотації. Також протестувальники заговорили про встановлення наметів на Майдані Незалежності.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Андрій Василюк, Юлія Янкевич