Спікер мітингу закликав зі сцени всіх постраждалих звертатися до медиків, які прибули на Майдан.

На Майдан Незалежності, де протестують підприємці, з'явилися машини "швидкої" допомоги, які прибули надати медичну допомогу постраждалим в ході сутичок із поліцейськими.

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Сутички і штовханина сталися в той момент, коли активісти намагалися встановити намети на Майдані Незалежності. Поліція почала заважати протестувальникам.

Спікер мітингу закликав зі сцени всіх постраждалих звертатися до медиків, які прибули на Майдан.

Наразі точне число постраждалих на ступінь травмування внаслідок сутичок невідоме. Однак активісти заявляють про госпіталізацію деяких постраждалих. Також одна людина поскаржилась на проблеми із серцем.

Протести ФОПів в центрі Києва: сутички на Майдані

Головною вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Сьогодні, 15 грудня, відбулися сутички між активістами і поліцією в ході спроби встановити намети на Майдані.

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Автор: Андрій Василюк