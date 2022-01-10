Зима – це пора для любителів прогулянок кригою.

Щороку, попри всі попередження, люди безтурботно виходять на тонкий лід і часто таких сміливців доводиться витягати з води рятувальникам.

Про це розповідається у сюжеті 2+2.

Зима – це пора для любителів прогулянок кригою. Проте таке зайняття дуже небезпечне, якщо лід ще занадто тонкий.

"Крига, яка здається досить безпечною і має товщину 10-15 см біля берега, може бути зовсім інша на бистрині. І це досить серйозна небезпека", - пояснив начальник ГУ ДСНС України у Черкаській області Андрій Даник.

Лише за останній місяць 2021 року оманлива крига забрала життя понад трьох десятків людей, а врятували з води – ще більше "сміливців".

Рятувальники розповіли, як витягають невдах з водяної пастки, а також дали життєво важливі поради, що робити, якщо все-таки ви провалилися під кригу.

Щоб вибратися з води, потрібно пам'ятати кілька правил: необхідно впертися ліктями у кригу, витягнути себе на лід, а далі обережно повзти по ньому до безпечного місця.

Рибалкам же, які часто виходять на кригу, необхідно мати при собі спеціальний рятувальний набір.

Також наголошується, що заборонено перевіряти міцність криги ударами ніг, потрібно уникати ділянок льоду в великим шаром снігу і місця з великлю кількістю рослин.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпровському районі Києва на території Русанівки на каналі пес провалився під лід, його кинувся рятувати хлопчик і сам опинився у воді.