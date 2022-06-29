Зеленський прокоментував також прогнози західних розвідок, які відводили Україні "всього три дні після початку повномасштабного вторгнення РФ".

Володимир Зеленський пояснив, чому Україні зіграло на руку те, що Росія недооцінила міць нашої країни.

Гарант дав інтерв'ю американському телеканалу NBC, де поділився власними міркуваннями з цього приводу.

"Думаю, вони в цілому недооцінили Україну, все по-різному, на різних рівнях. Я думаю, що це з одного боку позитив, тому що якби знали, що я залишуся, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голими руками свої будинки, якби вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще масштабніше", - підкреслив президент України.

Зеленський додав, що ця недооцінка його не ображає.

"Я думаю, навпаки, це дало нам фору. Саме той час, який нам знадобився, щоб бити ворога, деокупувати нашу державу", - сказав президент.

Зеленський прокоментував також прогнози західних розвідок, які відводили Україні "всього три дні після початку повномасштабного вторгнення РФ":

"Це складно оцінити, якщо це не стосується тебе особисто. Як ми себе ведемо в таких складних ситуаціях, деякі люди були в шоці і боролися, звичайні люди, не військові".

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на чутки про стан здоров'я Путіна, назвавши бункерного діда хворим.

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