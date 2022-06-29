Володимир Зеленський пояснив, чому Україні зіграло на руку те, що Росія недооцінила міць нашої країни.
Гарант дав інтерв'ю американському телеканалу NBC, де поділився власними міркуваннями з цього приводу.
"Думаю, вони в цілому недооцінили Україну, все по-різному, на різних рівнях. Я думаю, що це з одного боку позитив, тому що якби знали, що я залишуся, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голими руками свої будинки, якби вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще масштабніше", - підкреслив президент України.
Зеленський додав, що ця недооцінка його не ображає.
"Я думаю, навпаки, це дало нам фору. Саме той час, який нам знадобився, щоб бити ворога, деокупувати нашу державу", - сказав президент.
Зеленський прокоментував також прогнози західних розвідок, які відводили Україні "всього три дні після початку повномасштабного вторгнення РФ":
"Це складно оцінити, якщо це не стосується тебе особисто. Як ми себе ведемо в таких складних ситуаціях, деякі люди були в шоці і боролися, звичайні люди, не військові".
Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на чутки про стан здоров'я Путіна, назвавши бункерного діда хворим.