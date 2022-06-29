Президент вважає, що на цю ж "хворобу" страждає і оточення Путіна.

Президент Російської Федерації Володимир Путін дійсно хворий, але хвороба його дещо складніша ніж та, про яку поширюють інформацію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американському NBC.

За його словами, це хвороба ставлення щодо українців.

""Я не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що вони мають більшу хворобу, але вона складніша, ніж хвороба, про яку кажете ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба захоплення, тортур, які вони вчинили на нашій землі", - сказав президент.

Він наголосив, що в Росії хворий не лише Путін.

"На жаль, це питання не однієї людини. Багато людей в оточенні президента РФ хворі через це. Завищені амбіції, нерозуміння та неповага до міжнародного права, до життя людей. Для них це – ніщо. Ця хвороба є небезпечною для нашої держави", – висловився він.

Зеленський наголосив, що саме ця хвороба небезпечна для України, а все інше – балачки.

Путін хворий: що відомо

Раніше ряд експертів і ЗМІ з різних країн стверджували, що Володимир Путін хворий. Зокрема, російському президенту приписували різні види раку, а також шизофренію, деменцію і хворобу Паркінсона. В кінці травня з'явилася інформація, що главу Росії прооперували.

На початку червня колишній друг президента РФ і екс-банкір Сергій Пугачов говорив, що у Путіна може бути рак.

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