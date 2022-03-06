Раніше артист порадив Путіну застрелитися.

Відомий український артист Андрій Данилко розповів, що планує випустити нову пісню про президента країни-агресора Путіна.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я сиджу і думаю пісню для Сердючки, завтра допишу. Називається "Маленька мрійниця". Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана", - процитував артист.

Нагадаємо, раніше Данилко обізвав відомого російського пропагандиста Соловйова, а Путіну порадив застрелитися в бункері.

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