Андрій Данилко / Фото УНІАН
Відомий український артист Андрій Данилко розповів, що планує випустити нову пісню про президента країни-агресора Путіна.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"Я сиджу і думаю пісню для Сердючки, завтра допишу. Називається "Маленька мрійниця". Приспів такий: "Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана", - процитував артист.
Нагадаємо, раніше Данилко обізвав відомого російського пропагандиста Соловйова, а Путіну порадив застрелитися в бункері.