Артист у коментарі журналістам сказав, що він упевнений у перемозі України.

Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сєрдючки, нікуди не виїжджав з Києва. Звідти він й дав коментар журналістам.

В ефірі спільного інформаційного телемарафону він поділився радісною подією.

"У мене сьогодні радісна подія! Як добре, що YouTube забанив цю каструлю, я його називаю каструлею, Володимира Соловйова (російський пропагандист, - УНІАН.). О Боги, яке щастя! Ця карлиця, що виляє ж*пою, стільки завдала шкоди людям! Нарешті його забанили", - сказав Данилко.

Також він додав, що упевнений у тому, що Україна переможе Росію.

Раніше Андрій Данилко заявляв, що Володимиру Путіну залишилося застрелитися у бункері, щоб точно бути схожим на Гітлера.

Вас також можуть зацікавити новини: