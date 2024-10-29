Суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф.

У випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди суд зможе призначати менший строк ув’язнення корупціонерам, ніж вимагає Кодекс.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк з приводу ухвалення закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією" (реєстраційний номер 12039). За нього проголосувало 263 народних депутата.

При цьому наголосив, що цей законопроект підтримали і САП і НАБУ, атакож він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням.

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"Вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років", - написав Железняк.

За його словами, при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:

за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ) або Мінімум доходів громадян, тобто від 340 тисяч до до 2 млн. 40 тисяч гривень;

за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн. НМДГ;

за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн. НМДГ.

Железняк зазначає, що також суд зможе конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено. При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

Нардеп повідомив, що у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Железняк повідомив, що закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan. Йдеться про 4 млрд євро.

Корупція в Україні - думка Подоляка

Як повідомляв УНІАН, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що корупція може повністю обнулити українську державність.

На його думку, з корупцією можна боротись двома основними шляхами: максимально жорстоке покарання, з точки зору юридичної складової, а з іншого боку - максимально нетолерантне відношення з боку кожного українця не тільки на словах.

Він стверджує, що дуже добре, що ведуться розслідування по випадках корупції і про це говорять у публічному просторі.

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