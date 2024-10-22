Гроші та колекцію ювелірних виробів жінка переховувала за різними адресами, більша частина була в помешканні її сина.

У керівниці Миколаївської обласної МСЕК, яку підозрюють у корупційних схемах для ухилянтів, правоохоронці знайшли понад $450 тис., купу коштовностей, а у її сина - російський паспорт.

Як повідомляє пресцентр СБУ, під час обшуків у фігурантки кірм зазначеної суми, знайшли колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. При цьому, більшу частину грошей та коштовностей правоохоронці виявили в помешканні її сина – інтерна медичного вишу. В нього СБУ виявила російський паспорт.

"За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни (напередодні вторгнення РФ ця установа зупинила діяльність – УНІАН). Також для переховування нелегальних доходів посадовиця оформила на свого сина три незадекларовані квартири", - розповіли в СБУ.

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За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму понад 2 млн грн. Також встановлено, що минулого року жінка оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави пільг та соціальних виплат.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Розслідування триває.

Збагачення очільників обласних МСЕК

4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду у Пенсійному фоні на Хмельниччині, викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

16 жовтня явилася інформація про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність, до чого може бути причетна родина Крупи.

Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО через інциденти з МСЕК й "фальшиві інвалідності". Він чекає від правоохоронців, передусім - СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора - відповідних швидких жорстких рішень.