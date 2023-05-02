Спрощено процедуру відведення землі в столиці.

322 народних депутатів проголосували за закон щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві (№9240).

Ним спрощується процедура відведення земельної ділянки 90 га під розміщення кладовища на Броварському проспекті у Дніпровському районі столиці - землю можна буде оформляти без розроблення містобудівної документації, погодження Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Законом передбачено, що під час дії воєнного стану місце розташування даного кладовища визначається без проведення публічного обговорення намірів будівництва на території територіальної громади та без ухвалення органом місцевого самоврядування рішення про розроблення відповідної містобудівної документації місцевого рівня.

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Законом визначено, що перепоховання Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка", на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснюється в порядку, затвердженому урядом.

Також на цьому кладовищі може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України ХХ століття.

Створення Національного військового меморіального кладовища

31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища. На військовому меморіальному кладовищі заборонено ховати колишніх КДБістів і посадовців КПРС та органів радянської влади.

Кабінет міністрів України уточнив масштаби проекту Національного військового меморіального кладовища, будівництво якого український парламент погодив влітку 2022 року. Як повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, його площа буде займати до 100 гектарів.