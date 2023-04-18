Йдеться приблизно про 50 тисяч могил, не враховуючи колумбарії.

Кабінет міністрів України уточнив масштаби проекту Національного військового меморіального кладовища, будівництво якого український парламент погодив влітку 2022 року.

Як повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун в ефірі інформаційного телемарафону, його площа буде займати до 100 гектарів.

Він акцентував, що головна ідея проекту створення Національного військового меморіального кладовища – це віддати гідну шану нашим полеглим воїнам, які боряться за незалежність держави Україна.

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"Розмір ділянки буде до 100 гектарів. Зараз ми знаходимося в процесі передачі земельної ділянки від Міністерства культури безпосередньо до Міністерства у справах ветеранів України. Орієнтовна кількість поховань - це приблизно 50 тисяч, не враховуючи колумбарії",- сказав Порхун.

За словами першого заступника міністра у справах ветеранів, цілісний комплекс Національного військового меморіального кладовища міститиме місця для заховань, музей та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

"Він буде включати військове кладовище, музейний комплекс, церемоніально-меморіальну локацію, ритуальну будівлю, паркування і адмінбудівлі, які будуть забезпечувати роботу Національного військового меморіального кладовища", - розповів Порхун.

Він додав, що ділянка, де планують зводити комплекс, буде знаходитись на території лісництва, але всі живі дерева будуть збережені.

"Ми будемо замовляти топографічну зйомку і в лісгоспі карту стану дерев. Ті дерева, які живі - вони залишаться, ті дерева, які фактично знищені або поламані - буде проведена чистка лісу. Ніхто не буде казати, що на території 100 гектарів не буде жодного дерева, такого в проекті немає", - підкреслив Порхун.

Він зазначив, що з візуальної точки зору планується поєднати декілька концепцій вигляду військових меморіальних кладовищ, існуючих в інших країнах світу.

"Ми поєднуємо дуже багато військових меморіальних кладовищ на території інших держав. Якщо брати Америку - це Арлінгтон (Арлінгтонський національний військовий цвинтар - УНІАН), де є чисте поле, де встановлені однакові надгробні плити, і рівна місцевість. Ділянка, яка знаходиться у нас, вона більше схожа буде на кладовище, яке знаходиться в Стокгольмі. Тобто, це поміж дерев будуть локації з визначеними вже постановою Кабінету міністрів надгробними плитами, які будуть однакові у всіх, і кладовище буде розбито по секторах", - сказав Порхун.

Проект Національного військового меморіального кладовища

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища.

Згідно з законом, порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначається Кабміном. Витрати на поховання на території цього цвинтаря фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

4 жовтня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє Мінветеранів створити в сфері свого управління державну установу "Національне військове меморіальне кладовище" та забезпечити її діяльність.

14 квітня 2023 року в ефірі інформаційного телемарафону перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив, що відкриття першої черги Національного військового меморіального кладовища та перші поховання там плануються на кінець осені цього року. За його словами, вже затверджена земельна ділянка, де планують зводити кладовище, при міністерстві створена державна установа, яка буде займатися його будівництвом, а також ведеться робота по передачі землі в цю держустанову. Ділянки, які розглядаються під забудову Національного військового меморіального кладовища, - це безпосередньо на проспекті Броварському Дніпровського району міста Києва.

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