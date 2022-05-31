Депутати проголосували за встановлення 28 липня Дня української державності як святкового дня.

В Україні тепер є ще один святковий і неробочий день - 28 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 31 травня, Верховна Рада України проголосувала за закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності" (реєстраційний номер 5864).

За дане рішення проголосували 257 народних депутатів України.

Це була ініціатива президента України Володимира Зеленського.

Після підписання президентом України і оприлюднення даного закону, 28 липня стає святковим і неробочим днем.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, його ухвалення сприятиме утвердженню спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, що засвідчується першими згадками про заснування міста Києва, про історичні події, пов’язані з діяльністю видатного державотворця князя Київського Володимира, який прийняттям у 988 році Християнства засвідчив європейський цивілізаційний вибір Київської Русі, спадкоємицями якої є, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська держава, Українська козацька держава (Гетьманщина), Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна та сучасна Україна.

"В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України РФ на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави – захисника традиційних цінностей, започаткованих за часів Київської Русі – православ’я, народності й державності. В цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має свою більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою частиною триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії Російської Федерації проти України",- зазначається в записці.

При цьому сказано, що ухвалення даного закону сприятиме утвердженню спадкоємності більш ніж тисячолітньої історії українського державотворення, захисту національних інтересів України в сфері інформаційної безпеки та відповідатиме суспільним запитам.

Відповідно до законодавства, в Україні встановлено такі святкові дні: 1 січня – Новий рік, 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове, 8 березня – Міжнародний жіночий день , 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) , 28 червня – День Конституції України , 24 серпня – День незалежності України, 14 жовтня – День захисників і захисниць України. І тепер в цьому переліку буде і 28 липня – День Української Державності.

Робота також не провадиться в дні релігійних свят: 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове, один день (неділя) - Пасха (Великдень), один день (неділя) - Трійця.

Раніше повідомлялося, що традиційні довгі вихідні у травні призводять до щорічних втрат української економіки близько $400 млн на рік. Після війни додаткових днів відпочинку може стати менше.

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