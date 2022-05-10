Війна та необхідність відбудови країни можуть прискорити тренд на зменшення кількості додаткових вихідних.

Традиційні довгі вихідні у травні призводять до щорічних втрат української економіки близько $400 млн на рік. Після війни додаткових днів відпочинку може стати менше.

Про це пише Forbes. Вперше за 57 років початок травня в Україні проходить без традиційних травневих свят. За рішенням Кабміну на час воєнного стану всі додаткові вихідні були скасовані.

За оцінкою Forbes, з 2010 по 2021 рік українська економіка тільки через знижену ділову активність на початку травня втрачала у середньому $400 млн, або 0,3% ВВП. Як і під час новорічних свят на початку січня, у період травневих вихідних економіка працює приблизно на 70% від звичайної потужності, зазначає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"На мою думку, ми повинні рухатися у бік до зменшення кількості додаткових вихідних, – каже заступник міністра економіки Денис Кудін. – Це питання трудової реформи, Мінекономіки зараз займається розробкою відповідного законопроєкту".

За розрахунками Forbes, упродовж останніх 12 років середньоденний показник індексу промвиробництва у травні був на 3% нижчим, аніж аналогічний показник у квітні.

"Принцип "більше днів – більше випуск" справедливий для промисловості та, скажімо, будівництва, але не для сфери послуг, як-от IT", – каже Ваврищук з ICU. За його словами, відмова від "зайвих" вихідних дійсно може дати короткостроковий ефект на економічне зростання. "Але він вичерпається у довгостроковому періоді, – пояснює Ваврищук. – На таких горизонтах ключове значення має продуктивність праці".

За словами Кудіна з Мінекономіки, війна та необхідність відбудови країни можуть прискорити тренд на зменшення кількості додаткових вихідних. Він нагадує досвід економічних проривів у деяких азіатських країнах, де досі популярною є модель "9-9-6": робота з 9 ранку до 9 вечора протягом шести днів на тиждень.

Кудін не очікує таких радикальних змін в Україні, але не виключає відмови від практики довгих вихідних у новорічно-різдвяний період та на початку травня.

Більш широкий варіант – обходитися без будь-яких перенесень, якщо свято й так припадає на вихідний, пропонує виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. "Це дозволить зберегти лише "святкову" функцію свят і дасть можливість збільшити виробництво для відновлення економіки після війни", – вважає він.

Перегляд політики щодо держвихідних має стати ще одним кроком для відходу України від радянської спадщини, вважає Кудін.

Раніше стало відомо, що вихідні у квітні та травні 2022 року скасували через вторгнення Росії. Таке вже траплялося, коли скасовували вихідні на Великдень.

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