Раніше вони входили до реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам у низці українських міст.

Як йдеться у заяві Міністерства культури та інформаційної політики, їх вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Мова йде про пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

Відео дня

Крім того, у список потрапили пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Демонтаж пам’ятника Пушкіну на проспекті Берестейському

Як відомо, навесні на сайті Київської міської ради опублікували петицію із закликом демонтувати пам'ятник Пушкіну, автор назвав його головним російським ідеологічним маркером.

Петиція зібрала необхіжну кількіксть голосів, вже згодом її підтримали на засіданні постійної комісії Київської міськради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Водночас рішення про демонтаж не могли ухвалити через те, що цей пам'ятник був пам’яткою національного значення.

Вас також можуть зацікавити новини: