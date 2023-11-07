У мерії Львова повідомили, що нині завершується підготовка всіх документів для проведення робіт з демонтажу.

У Львові буде демонтовано пам'ятник першій у світі жінці-космонавтці Валентині Терешковій.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, нині завершується підготовка всіх документів для проведення робіт з демонтажу.

"Памʼятник на вул. Виговського (більш знаний як памʼятник Терешковій) - буде демонтовано. ... Роботи щодо демонтажу плануємо найближчим часом. Повідомимо додатково", - написав Москаленко.

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Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачено незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з нього окремих об'єктів культурної спадщини, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики.

За це рішення проголосувало 285 народних депутатів. Міністерство культури та інформаційної політики, яке розробляло законопроект, зазначає, що він "встиг отримати неофіційну назву - "антипушкін".

Раніше Рада ухвалила закон про дерадянізацію законодавства української держави. Згідно з ним, такими, що не застосовуються на території України, визнаються близько 1 тисяч 200 актів органів влади СРСР та УРСР.

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