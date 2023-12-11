У Дарницькому районі в житловому будинку вибило шибки, є постраждалі.

11 грудня о 4 годині ранку в Києві прозвучала серія вибухів, після чого була оголошена повітряна тривога.

Як повідомили в КМВА, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей попередньо сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах.

В Дарницькому районі в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалась дитина та двоє дорослих, розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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В Голосіївському районі, ймовірно, внаслідок падіння уламків ракети є задимлення на даху житлового будинку. Згодом мер Києва уточнив, що у Голосіївському районі інформація про задимленість на даху житлового будинку не підтвердилася.

За інформацією Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

"Також в Дарницькому районі зараз двоє постраждалих - чоловік і жінка. Їм медики надали допомогу на місці. Виклики в Шевченківський район не підтвердилися", - уточнив він.

Згодом Кличко повідомив про чотирьох постраждалих.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

За його словами, також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

У Повітряних силах відзвітували, що близько четвертої години ранку 11 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траекторії.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, вранці 8 грудня російські війська атакували Київ з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Сили і засоби ППО усі ракети, що летіли в напрямку столиці, знищили ще на підльоті до міста, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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