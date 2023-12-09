Повідомляється про "приліт".

У п'ятницю, 8 грудня, близько 22:12 в Миколаєві пролунав сильний вибух. Російські війська завдали по місту ракетного удару, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"Влучання сталося по відкритій території в околицях міста. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 8 грудня о 18:10 і вранці 9 грудня, о 06:43, росіяни наносили артилерійські обстріли по місту Очаків: "За попередньою інформацією, без руйнувань і постраждалих".

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Крім того, 8 грудня о 12:49 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області: постраждалих немає.

Втрати Росії в Україні - дані ВСУ

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно становлять 338 тисяч 120 чоловік особового складу.

Крім того, РФ втратила на полі боїв в Україні: танків - 5632 (+6 одиниць за останню добу); бойових броньованих машин - 10519 (+11); артилерійських систем - 8058 (+1); РСЗВ - 919; засобів ППО - 605.

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