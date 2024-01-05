Уряд ухвалив відповідний законопроєкт.

В Україні в рамках реформи вищої освіти запроваджують модель державних грантів для студентів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Про це повідомив у Telegram український прем’єр Денис Шмигаль.

"Цьогоріч плануємо запустити масштабну реформу вищої освіти. Зараз є навчання "на бюджеті" і за контрактом. Ми пропонуємо змінити такий підхід, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів. Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання", - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що державне замовлення - це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти.

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"Одночасно ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Зараз 60% студентів навчається на контракті. Наша мета - щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", - написав він.

Освітня реформа в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про плани держави щодо зміни процесу здобуття вищої освіти. За його словами, тепер студенти зможуть обирати, скільки навчатися, а також змінювати спеціальність. Крім того, контрактники матимуть змогу регулювати терміни свого навчання.

Замість вечірнього та заочного навчань введуть дистанційне. Федоров називає "заочку" "радянським рудиментом освіти".

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