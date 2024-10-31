За два тижні через сервіс надійшло понад 5 тис заявок, найбільш популярні вакансії - оператори БПЛА, робота в розвідці та штабі.

За два тижні через сервіс "Резерв+" надійшло понад 5 тис заявок від українців, найбільш популярні вакансії - оператори БПЛА, робота в розвідці та штабі. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

"Два тижні тому Міністерство оборони України запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". В мобільному застосунку ми маємо вже понад 3,5 млн українців, маємо мільйони сформованих електронних військово-облікових документів. Тому з’явився новий розділ "Вакансії" і людина в два кліки отримує доступ до найбільшої бази військових вакансій. Це 4 тис вакансій", - зазначила Чорногоренко.

Вона підкреслила, що через сервіс одразу можна отримати інформацію про підрозділ, який має вакансію, про командування, про досягнення бригади.

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Чорнгоренко нагадала, що відповідно до нормативних змін, тепер військовозобов’язаний може працевлаштуватися одразу до бригади, тобто не потрібно відвідувати ТЦК.

"Зараз ми маємо вже 5 тис заявок від наших користувачів, навіть більше. І вже маємо перші успішні кейси, коли вмотивовані новобранці вже знайшли свій підрозділ і саме ту посаду, яка потребує прибуття саме їх на службу. Найчастіше люди цікавляться посадами операторів БПЛА і це логічно. Тому що дрони в армії зараз мають величезне значення. Багато людей хочуть служити в розвідці. І ще одна з найбільш затребуваних посад – це штабні", - сказала заступниця міністра оборони.

За її словами, також активний відгук отримав сервіс з онлайн-навчань для військових.

"За тиждень з моменту запуску ми бачимо, що 3 тис військових розпочали навчання в "Армії+". 850 курсів вже успішно завершені. Це означає, що військовий склав іспит з курсу, пройшов тести і підтягнув у застосунок сертифікат для підтвердження своїх знань командиру", - розповіла Чорногоренко.

Вона повідомлиа, що головний "хіт" навчання в "Армії+" - це відеокурс "Основи БПЛА":

"Від початку розробки військові найбільше просили нас саме про це навчання. Ми проводили опитування, у якому прийняли участь 17 тис наших військових. І це був топ-запит".

Також, як зауважила заступниця міністра, "Армія+" пропонує відеокурси загальної підготовки із побуту в польових умовах, що є актуальним для новобранців.

"Ми плануємо що в "Армії+" з’явиться ще близько 10 модулів, серед них, наприклад, "Зв’язок на полі бою", "Кібергігієна", "Психологічна підтримка", - анонсувала вона.

Чорногоренко підкреслила, що всі спікери, які ведуть навчання, мають військовий досвід. Всі курси погоджуються з Генеральним штабом.

Рекрутинг через застосунок "Резерв+": останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня прес-служба Міноборони повідомила, що у застосунку "Резерв+" можна шукати вакансії в Силах оборони. Зокрема, став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти оптимальну для себе вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

Згодом Чорногоренко повідомила, що в застосунку "Армія+" запустили онлайн-курси для новобранців і мобілізованих. Зокрема, з'явився курс онлайн-навчання, який складається з трьох великих модулей - "Загальна військова справа", "Побут у бойових умовах" та "Безпілотні літальні апарати".

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