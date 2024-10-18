Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

У застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти оптимальну для себе вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Як повідомила прес-служба Міноборони, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає.

"Резерв+" стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного. Яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків. Дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. "Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За її словами, "Резерв+" допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням.

Черногоренко пояснила, що для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

Крім того, вона поінформувала, що застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Додаток "Резерв+"

Додаток був запущений з 18 травня. Його постійно доопрацьовували та оновлювали. Так, нещодавно у "Резерв+" розробники додали функцію, що дозволяє оновлювати базу неактивних електронних військово-облікових документів шляхом сканування QR-кодів.

Водночас, у застосунку має ще з'явитися можливість оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку.

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