За словами Дениса Малюськи, судова система має впоратися з позовами від ТЦК щодо позбавлення водійських прав ухилянтів.

Українцям не варто хвилюватися щодо своїх данних, які потрапили до реєстру військовозобов'язаних, запевнив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю BBC.

"Небезпека є завжди. Будь-яка інформація про українських громадян є сенситивною. Але, з іншого боку, я не думаю, що в цей реєстр буде щось включене, окрім того, що і так вже існує в українських реєстрах. Причому, часто публічних. Тому можна заспокоїти – вся інформація, яка буде там міститись – вона і так десь є в якихось реєстрах", – сказав Малюська.

Він також пояснив, чи витримає судова система позови від ТЦК щодо позбавлення водійських прав людей, які ухиляються від мобілізації.

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"Це буде виклик, з одного боку. З іншого боку, можливо, не варто очікувати, що це буде настільки величезний потік справ. І знову ж таки, це не є якісь нові механізми. У нас, наприклад, ці механізми обмеження – вони схожі з тими, які в нас застосовуються до неплатників аліментів. Таких неплатників аліментів в Україні історично була цифра приблизно десь півмільйона громадян. Нічого, якось суди впоралися з півмільйоном. Я думаю, що тут буде істотно менше", – пояснив Малюська.

Реєстр військовозобов'язаних: останні новини

Раніше Заступниця Міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла, що для збору данних, "Оберіг" взаємодіє з шістьма іншими реєстрами: реєстр Державної податкової служби, реєстр Мін'юсту, реєстр Державної реєстрації актів цивільного стану, реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби та реєстр Міністерства освіти і науки.

Раніше представник Президента України у Верховній Раді Федір Веніславський заявляв, що повістки онлайн, можливо, будуть, але в довгостроковій перспективі. Для реалізації такої опції потрібно доопрацювати механізм і змінити правила військового обліку.

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