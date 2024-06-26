Нардеп сказав, що дуже швидко оновив свої військово-облікові персональні дані.

Триває мобілізація в Україні, і переважна більшість громадян оновили військово-облікові дані через додаток "Резерв+".

Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу. За його словами, після ухвалення і вступу в дію закону про мобілізацію було досягнуто головної мети - проведення аудиту всіх військовозобов’язаних громадян України, з'ясувати де хто перебуває, хто придатний чи не придатний до військової служби, має відстрочку або є заброньованим, хто може бути мобілізований.

Веніславський зазначає, що станом на ранок сьогоднішнього дня оновили свої військово-облікові персональні дані 2 мільйони 370 тисяч громадян України. "Переважна більшість громадян оновили дані через додаток "Резерв+", на другому місці - ЦНАПи, на третьому - ТЦК та СП. Але загалом динаміка достатньо гарна. І, відповідно, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснюють ТЦК та СП. Я думаю, що загалом, Закон виконав ту головну місію, заради якої ми його ухвалювали", – підкреслив депутат.

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Веніславський розповів, що оновив свої військово-облікові персональні дані дуже швидко - "за декілька десятків хвилин" в додатку "Резерв+" і через 30-40 хвилин отримав інформацію, що всі дані оновлені.

Народний депутат України вважає, що динаміка оновлення даних свідчить про те, що на цей час говорити про необхідність продовження терміну для проведення цієї процедури не варто, бо такої потреби немає. "Є ще понад 20 днів, протягом яких всі охочі, особливо через електронні комунікації, можуть це зробити", - наголосив Веніславський.

У центрі уваги мобілізація 2024 - новини, які варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким передбачено продовження строку оновлення військово-облікових даних на 90 днів. За законом про мобілізацію, ці дані повинні бути оновлені до 16 липня 2024 року.

Речник міністерства Дмитро Лазуткін 25 червня зазначив, що Міністерство оборони України наразі не бачить підстав збільшувати термін оновлення даних військовозобов'язаними.

Лазуткін зазначив, що оновити свої дані можна у Центрі надання адміністративних послуг, Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та в електронному кабінеті.

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