Його хотіли продовжити на 90 днів.

Міністерство оборони України наразі не бачить підстав збільшувати до 150 днів термін оновлення даних військовозобов'язаними.

Про це в коментарі Еспресо повідомив речник міністерства Дмитро Лазуткін. За його словами, вже 2,3 мільйона українців оновили свої дані, з них 1,8 мільйона - через застосунок Резерв+. "Зараз ми не бачимо причин, через які слід продовжувати термін", - додав він.

Лазуткін зазначив, що оновити свої дані можна у Центрі надання адміністративних послуг, Територіальниому центрі комплектування та соціальної підтримки та у електронному кабінеті."У застосунку Резерв+ це можна зробити за 10 хвилин. До 16 липня є час, тоді 60 днів спливають", - зазначив представник Міноборони.

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Продовження терміну оновлення даних

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані мають оновити свої дані впродовж 60 днів.

Сьогодні стало відомо, що група народних депутатів подала законопроект щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних на 90 днів. У Міністерстві оборони заявили, що не підтримують його.

Нещодавно повідомлялося, що понад 1,5 мільйон українців вже оновили свої дані через застосунок "Резерв+".

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