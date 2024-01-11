В рамках безпекових заходів виявили певну кількість ухилянтів, зауважив Олійник.

Попри завершення періоду посилених безпекових заходів, на Київщині, схоже, продовжать перевіряти людей і транспорт на блокпостах. Комендант Київщини, підполковник Руслан Олійник каже, що було продемонстровано дуже хороший результат та ефективність їх роботи.

В інтервʼю ТСН він зазначив, що залученими підрозділами було здійснено перевірки майже 74 тисячі громадян, понад 27 тисяч транспортних засобів. Зокрема, було викрито майже чотири десятки кримінальних правопорушень, таких як незаконний обіг зброї чи наркотиків, надання хабаря поліцейському, підроблення документів, порушення вимог радіаційної безпеки та незаконний видобуток природних ресурсів.

"Щодо роботи співробітників ТЦК, можу сказати, що в них є своє керівництво, яке визначає їм цілі та завдання. Але ж все таки хочу зазначити, що в рамках безпекових заходів виявили певну кількість осіб, що дійсно ухилялись від мобілізації. Далі з ними вже будуть працювати фахівці ТЦК та СП. (...) Проведені заходи показали дуже добрий результат та ефективність, про що свідчить статистика наведена вище. Робота блокпостів – звичне явище у військовий час і вони продовжують виконувати завдання щодо забезпечення безпеки", – пояснив Олійник.

За словами коменданта, наказів чи розпоряджень щодо збільшення кількості блокпостів в області не було. Зараз проводиться інспекція блокпостів та аналіз їх ефективності на окремих напрямках.

"Загалом, співробітники та військовослужбовці, які залучені до роботи на блокпостах, будуть виконувати свої функції, як і робили це у попередні тижні – виявляти підозрілих осіб та транспортні засоби, дбати про безпеку мешканців Київщини", – констатував Олійник.

Блокпости на Київщині

Наприкінці грудня в Києві проходили навчання Сил оборони. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов наголосив, що в рамках навчань передбачалося розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, перевірка транспорту, документів, певні пошукові та контрдиверсійні заходи.

Блокпости зʼявилися і на Київщині. Тоді комендант Київської області підполковник Руслан Олійник заявляв, що виписувати повістки на них не планують, хоча виловлювати ухилянтів все ж будуть.

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