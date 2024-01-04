З 25 по 28 грудня 2023 року в столиці проходили навчання, і про них попереджали заздалегідь.

У різних районах Києва були встановлені мобільні блокпости. Однак це було зроблено не для вручення повісток, а в рамках проведення військових навчань.

Про це в коментарі OBOZ.UA сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Він зазначив, що у навчаннях, які проходили з 25 по 28 грудня 2023 року, брали участь угруповання Сил оборони Києва у взаємодії з КМВА, патрульною та Національною поліцією та іншими структурами, що відповідають за безпеку столиці. Про ці заходи повідомляли заздалегідь.

"Це були планові навчання, анонсовані заздалегідь. Ми закликали людей нормально до цього ставитися, тому що війна триває. У війні завжди сценарій непередбачуваний. Тобто ЗСУ, тероборона, Нацполіція, НГУ повинні вчитися, набиратися досвіду і підвищувати свою боєздатність", – додав він.

Відео дня

Спікер КМВА зазначив, що в рамках навчань передбачалося розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, перевірка транспорту, документів, певні пошукові та контрдиверсійні заходи.

При цьому Шаманов підкреслив, що у кожного громадянина України є як права, так і обов'язки. Зокрема, військовозобов'язані українці повинні стати на облік.

"Що стосується повісток, паніки і дезінформації. У кожного громадянина є права, ми постійно про це говоримо. Але є й обов'язки. Зокрема, обов'язок захисту Батьківщини, її незалежності та свободи. Це конституційний обов'язок громадянина. І коли ми чуємо про паніку про те, що десь роздають повістки, мобілізація, я підозрюю, що, можливо, щось і відбувається незаконним способом, і цим повинні займатися правоохоронні органи. Але все ж встати на військовий облік – це обов'язок кожного військовозобов'язаного громадянина", – констатував він.

Блокпости в Києві та області

Крім блокпостів в Києві, які були розгорнуті в рамках навчань, вони також з'явилися в передмісті столиці. Комендант Київської області підполковник Руслан Олійник зазначав, що збільшення кількості блокпостів пов'язано з виконанням завдань безпеки і масово виписувати повістки на них не планують. Однак виявляти ухилянтів все ж будуть.

Пізніше "Українська правда" писала, що в Київській області комендатурі і співробітникам поліції поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах.

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