Жителів регіону продовжують вивозити на територію Російської Федерації на тлі контрнаступу ЗСУ.

На тлі активного контрнаступу ЗСУ на півдні України окупанти почали вивозити жителів Херсонської області на територію Росії. Вони вже незаконно депортували "кілька тисяч" дітей. Українських громадян відправляють до РФ щодня.

Така інформація надійшла від віце-прем'єра держави-агресора Марата Хуснулліна. Заяви чиновника процитували росЗМІ.

"На сьогоднішній день постійно йдуть обстріли [Херсонської області], це небезпечно. Тому було запропоновано спочатку дітям — у нас кілька тисяч дітей на сьогоднішній день знаходяться на території Росії, [вони] відпочивають в будинках відпочинку, дитячих таборах", — заявив Хуснуллін.

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За словами віце-прем'єра, в окупаційні адміністрації регіону нібито звернулися 500 осіб з проханням про тимчасовий переїзд в РФ. Чиновник повідомив, що така можливість надається кожному, хто здійснює відповідний запит.

Як повідомив Хуснуллін, українських громадян спочатку доставляють на бази відпочинку і в інші "проміжні місця". Депортованим людям нібито надають житло, якщо вони хочуть залишитися і працювати в Росії.

Жителів Херсонщини відправляють до РФ: що відомо

Контрнаступ ЗСУ на півдні України триває. Наші захисники поступово звільняють населені пункти на території Херсонщини. За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, рашисти готові тікати з Херсона.

Так званий "голова військово-цивільної адміністрації" в Херсонській області Володимир Сальдо раніше закликав Кремль допомогти з евакуацією жителів регіону на тлі контрнаступу ЗСУ.

Заступник гауляйтера Кирило Стремоусов раніше повідомив, що масове вивезення громадян не планується. Однак він кілька разів закликав виїжджати "на відпочинок" в Росію.

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