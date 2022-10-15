Західні ЗМІ прогнозують звільнення Херсона вже наступного тижня. Однак в Україні утримуються від гучних заяв, але роблять недвозначні натяки.

Західні аналітики вважають, що Збройні Сили України здатні відвоювати Херсон і повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня. Своєю чергою український військовий розповів про ситуацію на Херсонщині і недвозначно натякнув, що вже скоро слід чекати радісних новин.

Начальник прес-служби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський яскравим жестом дав вичерпну відповідь на питання, коли ж буде звільнений Херсон від російських окупантів.

Зелінський сказав, що був готовий до цього питання і знав, що його обов'язково поставлять. Ні для кого не секрет, що Херсонщина в українців асоціюється саме з кавунами. Тому він взяв скибочку стиглого херсонського кавуна і відкусив його в прямому ефірі.

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"Але ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся інформації від Генерального штабу. Вам все повідомлять, все розкажуть і все буде Україна", - зазначив військовий.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське міністерство оборони, що стало найбільшим просуванням України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. Відтоді Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.

За даними Сил оборони півдня України, ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами.

В Офісі президента повідомили, що ЗСУ деокупували вже 1 тисячу 620 населених пунктів з початку повномасштабної збройної агресії Росії. При цьому в Херсонській області звільнено 75 населених пунктів.

Американське видання Financial Times опублікувало матеріал, в якому прогнозує, що українські війська можуть відвоювати Херсон і повністю звільнити західний берег Дніпра вже наступного тижня. Автори публікації навіть зазначають, що росіяни готуються до "фінальної битви за Херсон".

Таким прогнозам посприяла низка точних ударів ЗСУ по ворожих боєкомплектах, складах боєприпасів і командних пунктах, а також знищення всіх переправ через Дніпро. Крім того, напередодні колаборант Сальдо закликав Кремль допомогти з евакуацією жителів Херсона в Росію, інший Стремоусов істерично заявив, що це не правильно, і ніякої масової евакуації не планується.

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