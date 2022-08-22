Столиця наприкінці літа утримує лідерство за середньою заробітною платою.

Найбільша кількість відкритих вакансій у серпні - це пропозиції роботи для спеціалістів сфери ритейл та менеджерів з продажу.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Зазначається, що у порівнянні з березнем цього року загальна кількість пропозицій роботи збільшилася у 20 разів. Але разом з тим кількість вакансій досі у 3 рази менша, порівнюючи з довоєнним січнем та липнем минулого року.

"Чверть від усіх відкритих у серпні вакансій – це пропозиції роботи для спеціалістів сфери ритейл та менеджерів з продажу. Ця сфера відновлюється дуже динамічно. Зрозуміло, що у натуральному кількісному значенні вакансій у цій категорії досі менше, проте частка у відсотках вже перевищує довоєнні показники", - йдеться у повідомленні.

Водночас втрачають свої позиції ІТ-спеціалісти. Хоча нові вакансії додаються, проте динаміка несуттєва.

Експерти відмітили, що тенденцією останніх двох місяців є те, що на ринку праці зростає кількість вакансій для кандидатів без досвіду роботи. А відносно новою тенденцією є затребуваність бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. Коли до війни ця професійна сфера не входила до десятки з найбільшою кількістю вакансій.

Згідно з дослідженням, традиційно затребуваними є працівники сфери транспорт та логістика, спеціалісти робітничих професій, маркетологи, піарники та рекламісти, будівельники та працівники сільського господарства.

Аналітики також повідомляють, що найбільше падіння ринку праці та зниження середньої заробітної плати за місяць відбулося у Харкові та області. Тут у серпні пропонують найнижчі в Україні зарплати, які, порівнюючи з попереднім місяцем, знизилися на 41% - з 18 000 грн у липні до 10 600 грн у серпні.

"Столиця наприкінці літа утримує лідерство за середньою заробітною платою. Київські роботодавці в середньому пропонують у відкритих вакансіях 28 700 грн щомісячної компенсації. Місяцем раніше столична медіанна зарплата складала 29 500 грн, тобто у серпні відбулося її зниження на 2,7%", - йдеться в дослідженні.

Також серед лідерів за рівнем середніх зарплат є Одеська область - 25 800 грн, Дніпропетровська - 23 100 грн та Львівська - 22 000 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua, у липні кількість вакансій зросла на 14%.

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