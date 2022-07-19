В Києві гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів та менеджерів.
Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.
"За даними статистики, у Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних. Проте ситуація в різних галузях різна", - йдеться в повідомлення.
Зокрема, найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічувалося у сферах:
- адміністративного обслуговування (17%);
- охорони здоров’я (15%);
- освіти (13%);
- переробної промисловості (12%);
- оптової та роздрібної торгівлі (9%).
"Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб)", - зазначили в центрі зайнятості.
Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.