Ситуація в різних галузях різна.

В Києві гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів та менеджерів.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

"За даними статистики, у Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних. Проте ситуація в різних галузях різна", - йдеться в повідомлення.

Зокрема, найбільше вакансій станом на 1 липня 2022 року налічувалося у сферах:

адміністративного обслуговування (17%);

охорони здоров’я (15%);

освіти (13%);

переробної промисловості (12%);

оптової та роздрібної торгівлі (9%).

"Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб)", - зазначили в центрі зайнятості.

Гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.

Вас також можуть зацікавити новини: