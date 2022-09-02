Перед війною фахівці отримували у середньому 21 300 грн.

В Україні станом на серпень середня зарплата у сфері сільського господарства складає 17 500 грн.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Станом на серпень 2022 року середня зарплата у сфері сільського господарства – 17 500 грн. Перед війною фахівці отримували у середньому 21 300 грн. Сьогоднішній показник поступається також середньорічному прибутку за 2021 рік, який становив 18 606 грн. До початку повномасштабної війни цей ринок демонстрував дуже хороші тенденції з точки зору заробітку. Сьогодні, на жаль, роботодавці змушені економити", - йдеться в повідомленні.

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Аналітики зазначають, що найбільше (36%) роботодавців пропонують зарплату від 12 400 до 16 400 грн. Від 16 400 до 20 400 грн пропонують 28% роботодавців, від 20 400 до 24 400 грн - 15%.

Згідно з дослідженням, найбільше заробляють керівники підприємств – 24 700 грн у середньому. На другому місці знаходяться фахівці з управління проектами – 23 700 грн. Головні агрономи замикають трійку лідерів з показником 21 000 грн. А фахівці з категорії "початковий рівень, мало досвіду" отримують майже середню заробітну плату по сегменту сільського господарства – 14 000 грн.

"Найбільший попит серед компаній мають фахівці з контролю якості: на них припадає 9,3% актуальних вакансій. Другу позицію займають "закупівлі та постачання" – 9%. Третю та четверту сходинку з показником 6% зайняли агрономи та зоотехніки", - повідомили у grc.ua.

Як повідомляв УНІАН, найбільша кількість відкритих вакансій у серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для спеціалістів сфери ритейл та менеджерів з продажу.