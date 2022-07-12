Ці росіяни хочуть відвідати Україну з метою возз’єднання з родинами.

З 1 липня 10 громадян Російської Федерації подали прохання про видачу їм віз на в'їзд в Україну.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Надійшло 10 звернень. 6 на короткострокові візи та 4 на довгострокові з метою возз’єднання із родиною", - повідомив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян.

Тепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в‘їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менш як 52 тисяч грн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що за перший тиждень з початку функціонування в Україні візового режиму з Російською Федераціє жоден росіянин не звернувся за отриманням української візи.

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