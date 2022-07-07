Кулеба вважає, що це демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини між нашими народами.

За тиждень з початку функціонування в Україні візового режиму з РФ жоден росіянин не звернувся за отриманням української візи.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дуже показовий момент, що за сім днів функціонування візового режиму (з РФ - УНІАН) на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що за цей час було більше ніж сто дзвінків в МЗС, та посольства України в різних країнах з проханням роз’яснити, як отримати візу та що для цього потрібно. Але жодної заявки не було.

"Це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини не між нашими державами, а між нашими народами", - акцентував Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян. Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в‘їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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