За словами Володимира Зеленського, невідомо, де перебувають ці діти, в яких умовах вони живуть.

Росіяни вивезли з Маріуполя до 5 тис. дітей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, оприлюдненому на сторінці Офісу президента у Facebook.

За його словами, у Маріуполі дуже складна ситуація.

"Я вже не говорю про ту жорстокість, з якою до Маріуполя підійшла російська влада і російські військові. Там дві складні складові. Перша – щодо цивільного населення. Скільки там людей загинуло, ніхто не знає, і хто вам скаже точну цифру – це буде чиста брехня. Сотні тисяч вивезено завдяки нам. Декілька десятків тисяч були вивезені в сторону РФ, і що з ними - ми не знаємо, де їх документи - ми не знаємо, і там серед них кілька тисяч дітей. Ми це знаємо, але де вони, і що з ними сталося - поки цієї інформації стовідсотково ми не маємо", - сказав президент.

За словами Зеленського, також невідома точна кількість цивільних, які лишилися в Маріуполі.

"Є одні дані, що там більше 50-60 тисяч, інші дані, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що 20-30 тисяч могли там загинути цивільних. І ми чули, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону на російський бік. Тому що вони не дали їм пройти на територію, яку контролює Україна. І ми не знаємо, що з цими дітьми, де вони. Ніхто не знає", - повідомив президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за даними окупаційних ЗМІ, до РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис. дітей.

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