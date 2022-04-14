Вивезених у Росію громадян України відпускають, але без паспортів, повідомила уповноважена парламенту з прав людини.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія вже зараз не може впоратися з депортованими українцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це омбудсмен сказала на брифінгу в Києві.

"Зараз вже Росія не може впоратися. Сама привезла наших людей і зараз не знає як далі і що робити. Там кажуть (українцям): виїжджайте до родичів у РФ або будь-куди. Але паспортів немає, є тільки міграційна довідка (росіяни її видають замість відібраного українського паспорта)", - зазначила омбудсмен.

За її словами, Україна зараз домовляється з країнами, що межують з Росією, щоб ті приймали українців з РФ.

"Ми налагоджуємо контакти, і зараз в нас вже є результати. Дякую колегам з європейських країн, в тому числі з прибалтійських, зокрема, Естонії. Вони в місті Нарва поставили палатки і туди наші громадяни приїжджають. Ми передаємо їм прізвища, вони з’ясовують через міграційно-прикордонну службу, що це дійсно українці, і пропускають на територію", - розповіла Денісова.

Водночас, за її словами, ситуацією намагаються скористатися росіяни.

"Як нам кажуть, що росіяни біжать тисячами. Безумовно, вони говорять на цих пунктах, що ми з України, їх перевіряють, а вони не є громадянами України. Тому їх повертають назад у РФ", - зазначила Денісова.

Вона сказала, що наразі важко сказати, скільки українців було примусово вивезено в Росію, але згідно з оприлюдненою інформацією країни-агресора, понад 700 тис. українців вивезли тільки з території Донецької й Луганської областей. Вони знаходяться в 35 регіонах РФ. У цьому числі понад 130 тис. дітей.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Спершу противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Херсоні, Миколаєві, Маріуполь, Житомирі та Сумах.

Пізніше ворог почав примусово вивозити у РФ громадян України.

12 квітня Людмила Денісова повідомила, що в Донецькій області є фільтраційний табір, в якому перебувають понад 10 тис. наших земляків. Омбудсмен додала, що у фільтраційному таборі вороги змушують громадян України до співпраці.

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