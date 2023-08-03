У Міноборони України зазначили, що "хейт може бути корисним".

Новим спікером Сил оборони стала трансгендер із США Сара Ештон-Чірілло. Ця новина змусила росіян буквально битися в істериці та виливати у мережу хвилі хейту та критики.

У той же час, призначення Ештон-Чірілло прокоментувала заступник голови Міноборони Ганна Маляр, зазначивши, що "хейт може бути корисним".

Вона розповіла, що Сара Ештон - американка, яка з березня 2022 захищає Україну.Вона служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом та є бойовим медиком, має поранення.

Відео дня

"Та найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію — обʼєктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду", - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що американка має велику американську аудиторію в соцмережах - з 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28.3 млн користувачів.

ЛГБТ-спільнота у ЗСУ

Раніше ЗМІ повідомляли, що за приблизними оцінками у Збройних силах України служать приблизно 50 тисяч ЛГБТ-солдатів.

Нагадаємо, в український парламент 7 березня було внесено проект закону про громадянські союзи, який легалізує одностатеві партнерства. Війна знову висунула ці питання на перший план, оскільки запропонований закон надасть юридичний захист ЛГБТ-військовим, які боронять Україну на фронті. він також дозволить одностатевим парам ухвалювати медичні рішення, ховати своїх близьких відповідно до своїх побажань і отримувати підтримку від держави.

Вас також можуть зацікавити новини: