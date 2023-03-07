Це надасть юридичний захист ЛГБТ-військовим, які боронять Україну на фронті.

На реєстрацію до Верховної Ради України подано законопроект про запровадження в країні інституту реєстрованих партнерств. Депутати мають ухвалити рішення щодо реєстрації законопроекту упродовж 5 днів.

Це можливість для тих, хто з різних причин не може брати шлюб. Скористатися нею могли б і одностатеві, і різностатеві пари, повідомляє нардеп Інна Совсун.

"Над законопроектом ми з командою спільно з ГО "ЛГБТ військові за рівні права", та ГО "Точка опори ЮА" працювали 9 місяців. Реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари. … У разі підтримки Верховною Радою, законопроект нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки. Нічого екстраординарного. Все те, що завжди, за замовчуванням, було доступно різностатевим парам в Україні", – пояснює нардеп.

За словами нардепки, до реєстрації законопроекту спонукало передусім те, що ЛГТБ-військові, що зараз боронять Україну на фронті, і їхні партнери, не мають елементарних можливостей, які мають різностатеві пари – відвідати в лікарні, організувати похорон тощо.

"Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі". "Якщо з якоїсь причини я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, оскільки він мені ніким не являється!". … "Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому "200", то мій партнер не зможе навіть мене поховати". Таких історій — безліч. … ССО, тероборона, "Правий сектор", Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики. У різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ-українці та українки. Щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими", – наголошує Совсун.

Вона акцентує, що "держава має надати юридичний захист тим, хто захищає її безпеку".

Відповідно до законопроекту, процедура реєстрації партнерств буде доступна для повнолітніх одностатевих і різностатевих пар. Подавати заявку на реєстрацію можна буде через "Дію", розгляд заявок – 10 днів.

Цікаво, що вже зараз одностатеві пари почали подавати заявки на реєстрацію одностатевих шлюбів через "Дію". Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік у коментарі The Village Україна повідомив, що після того, як подача заявок онлайн стала доступною, їх надіслали понад 1100, із них 19 – від одностатевих пар. Такі заяви зі зрозумілих причин не схвалюються.

Деякі представники ЛГБТ-спільноти використовували спробу реєстрації одностатевого шлюбу в "Дії" як привід для привернення уваги до обмежених прав негетеросексуальних пар в Україні.

Легалізація одностатевих стосунків в Україні

У середині липня петиція на сайті президента України Володимира Зеленського про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на неї президент повідомив, що наразі легалізувати одностатеві шлюби не вийде, оскільки для цього потрібні зміни до Конституції, а вони є неможливими під час воєнного стану.

Водночас Зеленський зауважував, що уряд "напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства", які стали б альтернативою шлюбу. Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з європейської інтеграції, в колонці для "УП" повідомляла, що Мін’юст планує подати до ВРУ законопроект про реєстровані цивільні партнерства, утім не називала терміни.

Нещодавнє опитування, проведене Національним демократичним інститутом (NDI), показало, що 56% українців погоджуються чи радше погоджуються з тим, що ЛГБТ-люди повинні мати право на цивільне партнерство.

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