Кіберфахівці СБУ зазначають, що активізація проросійських агітаторів збігається з так званими "тарифними протестами".

Кіберфахівці Служби безпеки України заявили про викриття й припинення деструктивної діяльності керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

Як повідомляє прес-центр СБУ, задокументовано, що за завданням російських кураторів зловмисники скоординовано поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Так, на Дніпропетровщині оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації Донецької і Луганської областей, закликав до фізичного знищення міфічних "українських фашистів" і просував ідеї "русского мира". Під час обшуку за місцем проживання інтернет-агітатора вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

На Херсонщині правоохоронці викрили на розповсюдженні деструктивного контенту мешканця міста Олешки. За даними слідчих, чоловік в одній із заборонених соцмереж поширював антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти України, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.

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Агітатор з міста Берегово на Закарпатті, як встановила СБУ, створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

У Полтавській області кіберфахівці СБУ припинили діяльність інтернет-агітаторки, яка на персональній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Мешканка міста Горішні Плавні брала активну участь у діяльності більше ніж 20 спільнот антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів.

Кіберфахівці зазначають, що активізація мережі інтернет-агітаторів збігається з так званими "тарифними протестами". Встановлено, що на замовлення іноземних кураторів фігуранти підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою.

Дії зловмисників кваліфіковано за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідчі органів безпеки оголосили їм про підозри. Тривають слідчі дії.

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Автор: Костянтин Гончаров