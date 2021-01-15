По всій Україні тривають протести проти підвищення тарифів на газ і електроенергію.

У містах України тривають акції протесту проти підняття цін на газ та електроенергію. Сьогодні протестували й Майдані Незалежності у Києві, в інших містах люди перекривають траси.

Як передає РБК-Україна, сьогодні на Майдані Незалежності в центрі Києва пройшла акція проти підвищення тарифів. Мітингувальники вимагають від влади ініціювати "реальне зменшення тарифів на газ та його розподіл".

Мітингувальники скаржаться, що деякі тарифи зросли чи не удвічі, тому вони вимагають в урядовців скасувати постанову № 1325, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

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Також закликають президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Денис Шмигаля, керівництво «Нафтогазу» та НКРЕКП ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення.

Водночас РНБО має «невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають в користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів».

«МВФ має отримувати свої виплати по кредитах, а наші урядовці не вміють заробляти – вони вміють лише збирати і забирати гроші у населення під виглядом підвищення цін на комунальні тарифи, бо ж їм треба віддати борги Міжнародному валютному фонду. Якщо ціна на тарифи буде маленька, то й МВФ вони повернуть мало, а якщо ціну збільшити — то й виплатять більше. Отака в них логіка. Про людей і про їх добробут взагалі не йдеться. Кілька років тут посидять, а потім усі справи передадуть новій владі, якій доведеться розгрібати невдоволення людей та підіймати економіку», — каже один із протестувальників, передає Громадське радіо.

Також серед вимог протестувальників — відкликати законопроєкт №3613, який, за словами мітингувальників, передбачає, що за борги за комуналку можна буде забрати житло, авто, накласти великі штрафи та заборонити виїжджати за кордон.

До акції, організованої громадською ініціативою «СТОП ТАРИФНИЙ ГЕНОЦИД» долучилися підприємці з руху #SaveФОП, які ще з грудня на Майдані протестують проти введення касових апаратів, спрощення системи оподаткування та скасування локдауну, що діє в Україні до 24 січня.

Учасники акції на Майдані вимагають щонайменше повернути старі тарифи на комунальні послуги та відкликати законопроєкт №3613

Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/KGFGcEE3Zv — Громадське радіо (@HromadskeRadio) January 15, 2021

"Тарифні майдани" у регіонах України

Місцеве видання "Одеський кур'єр" повідомляє, що сьогодні в місті знову протестують через підвищення тарифів для населення на газ, електрику, водопровід, опалення.

Також у Чорнобаївці Херсонської області проводять протест, там перекрили трасу, передає місцеве видання "Херсонці".

Черкаське видання "Прочерк" повідомило, що аналогічну акцію протесту влаштували в Черкасах. Місцеві жителі зібралися під стінами Черкаської облдержадміністрації, щоб висловити своє ставлення до підвищення тарифів та зібрати підписи, щоб звернутися до влади.

У Полтаві сьогодні також протестують через високі ціни на газ. Дехто з мітингувальників пропонує вихід: через ситуацію, що склалася з тарифами, обласну раду варто, на їх думку, розпустити, передає видання Kolo.News.

Місцеве видання "Ратуша" повідомило, що сьогодні на автомобільній дорозі Н-10 в селі Ямниця (Івано-Франківська область) місцеві мешканці безперервно ходять пішохідним переходом і ускладнюють рух транспорт. Так вони протестують через підвищені тарифи.

На протест виходять і в інших містах, таких як Чорноморськ (Одеська область) та Кропивницький. Крім того, жителі Орєхова перекрили трасу "Запоріжжя-Маріуполь".

Тарифи на газ в Україні: історія питання

З 1 січня в Україні зросли тарифи на комунальні послуги. Так, тепло здорожчало від 5 до 50% – в залежності від регіону, холодна вода злетіла в ціні на 10-15%, ціни на постачання газу зросли на 40%, а вартість самого газу коливається від 7 до 10 гривень за кубічний метр.

Крім того, раніше уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії – тоді ця ціна становила 90 копійок за кіловат, а тепер уся електрика обійдеться українцям у 1,68 копійок за кіловат. Через суттєві підвищення комунальних платежів у низці міст України – зокрема у Полтаві, Кривому Розі, Львові, Вінниці, Харкові, Миколаєві – люди вийшли на протести: перекривають дороги чи влаштовують мітинги під установами облгазів та міськрадами.

В Офісі президента запевнили, що розв'яжуть питання, зокрема, із тарифами на газ – таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.

В уряді ж заявили, що готують «системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку, а тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення справедливої ціни для населення».

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 січня доручив Міненерго, Мінекономіки, Мін’юсту та іншим центральним органам виконавчої влади «невідкладно підготувати проєкт постанови про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень», аби ціна на газ становила 6,99 грн за метр кубічний. За словами Шмигаля, це найнижча ціна на українській біржі.

Також Шмигаль пообіцяв, що НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які мають найвищі тарифи на розподіл газу. Також він доручив також Мінфіну та Мінсоцполітики сформувати механізми виплат субсидій людям, які використовують для опалення домівок електроенергію. Шмигаль наголосив, що з тарифами на електроенергію у січні у людей зростуть і субсидії, що допоможе їм оплатити комуналку.

"Нафтогаз України" готовий забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

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Автор: УНІАН