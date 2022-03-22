Окупанти вже заявили, що всю техніку заберуть, а людей, можливо, відпустять.

Бойовики так званої "ДНР" захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на узгодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні на коридорі, який ми спробували ще раз відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР". Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинилися. Ми намагаємося їх витягнути всіма силами", - сказала міністр.

Верещук зазначила, що цей коридор узгоджувала і Росія, і "Червоний Хрест".

"Це визнаний коридор, ми його погодили, погодили з Червоним Хрестом, і зараз людей тримають у заручниках. Повідомляють, що техніка буде вилучена, а людей можливо відпустять, а можливо й ні", - зазначила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 22 березня, мали працювати 3 гуманітарних коридори. Для цього із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

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