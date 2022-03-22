Зараз із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 22 березня, будуть працювати 3 гуманітарних коридори.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

"Сьогодні працюємо зосереджено над евакуацією маріупольців. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати 3 маршрути: Бердянськ – Запоріжжя (місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27); Мангушська громада – Запоріжжя (місце зборів - село Юрівка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"); Нікольське – Запоріжжя (місце зборів - школа №2, вул. Паркова, 23)", - зазначила Верещук.

Автобуси будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00 ранку.

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано, відповідно до інструкцій наших представників на місцях. Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців", - наголосила Верещук.

За її словами, зараз із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Також, додала Верещук, наразі вирішується питання доставки додаткового об’єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

Вона нагадала, що в Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: 3-62-76 та 3-52-5, мобільні номери: (097) 551-59-17 та (050) 439-75-29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: (095) 220-41-11; (067) 220-41-12.

А також можна звертатися на загальний номер: 0800-503-508.

Як повідомляв УНІАН, вчора з восьми погоджених гуманітарних коридорів спрацювало сім, всього вдалося врятувати та евакуювати 8 тис. 057 людей.