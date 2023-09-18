Чоловік також збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

До 15 років ув’язнення засудженого чергового колаборанта та російського інформатора з Донеччини, який розвідував місця базування Сил оборони на території регіону та перешкоджав їх переміщенню на передову. Його затримали у Лимані під час стабілізаційних заходів на початку червня цього року, повідомили в СБУ.

Йдеться про місцевого, якого російські окупанти дистанційно залучили до співпраці. За вказівкою агресора він намагався ускладнити пересування підрозділів ЗСУ під час боїв за Лиман. Для цього чоловік розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

Крім того, за даними слідства, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Цю інформацію він передавав своєму "зв’язковому" – навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі, через заборонену соцмережу "Однокласники".

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"Суд визнав поплічника агресора винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та… призначив йому 15 років тюремного ув’язнення", - додали в СБУ.

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В Україні судитимуть пілота української авіакомпанії, який співпрацював з росіянами та виправдовував агресію РФ. Йдеться про колишнього диспетчера окупаційної "Кримаеронавігації", якого правоохоронці затримали на Київщині у липні цього року. Він також причетний до незаконного переправлення осіб з Росії на територію окупованого Криму.

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