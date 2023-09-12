На момент окупації Криму він обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух".

Пілот української авіакомпанії постане перед судом за співпрацю з ворогом та виправдування агресії Росії.

Про це повідомляє Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в Telegram-каналі. Йдеться про колишнього диспетчера окупаційної "Кримаеронавігації".

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього диспетчера окупаційної "Кримаеронавігації". Правоохоронці автономії затримали його на Київщині у липні цього року", - зазначили в прокуратурі.

Зауважується, що обвинувачений причетний до незаконного переправлення осіб з Росії на територію окупованого Криму, а також виправдування збройної агресії ворога.

"На момент окупації півострова російськими збройними силами 38-річний громадянин України обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух" та почав співпрацювати з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Так, здійснюючи диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з Росії на територію півострова та у зворотному напрямку, вже у російській "Кримаеронавігації", обвинувачений сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

"Пізніше він вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ, обвинувачений почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію РФ", - зауважили у прокуратурі.

Зокрема через власні акаунти у заборонених соцмережах чоловік "звеличував подвиги" російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно з Києвом.

Так, дії обвинуваченого чоловіка було кваліфіковано як незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України); виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

СБУ викрила агента ФСБ у Львівській колонії

Як повідомляв УНІАН, раніше кіберфахівці Служби безпеки України викрили агента Федеральної служби безпеки Росії, який, відбуваючи покарання у виправній колонії у Львівській області, сприяв підготовці повітряної атаки Росії на військову та критичну інфраструктуру області.

Серед основних цілей російських окупантів були пункти транзитного базування важкого озброєння Збройних сил України та місцеві теплоелектростанції. Для збору інформації та наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти чоловік намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих, які перебували "на волі".

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