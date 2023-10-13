Санкція статті передбачає 2-3 роки позбавлення волі.

Скандал із жорсткими сексистськими висловлюваннями колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича отримав продовження. Щодо нього відкрили провадження.

Про це заявила народна депутатка Інна Совсун. Вона зверталася у правоохоронні органи щодо скандальних заяв Арестовича і отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування.

"Це означає, що тепер поліція зобов'язана провести розслідування. Також я маю відповідь від Генпрокурора, що справу передали в Київську міську прокуратуру. За цією історією потрібен постійний громадський контроль. Впевнена - сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип", - зазначила Совсун.

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Нардепка додала, що логічне завершення цієї справи буде важливим прецедентом для України та доказом того, що "закон один для всіх, і безкарність - більше не норма".

Совсун додала, що роозслідування проводять за ст. 300 ККУ (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію). Вона передбачає 2-3 роки позбавлення волі.

Сексистський скандал Арестовича

Колишній радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович потрапив у скандал через те, що на платних семінарах робив сексистські заяви, а також описував насильство, яке нібито хочеться застосувати до жінок.

Еа думку екс-радника ОП, "жінка йде на службу до Сатани" і буквально з початку життя починає "підморгувати".

"Я був присутній на пологах своїх дітей. Маленькі дівчатка починають підморгувати на другій хвилині після того, як її дістали з мами", - говорив він.

Крім того, Арестович назвав жінок "розколотими істотами".

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