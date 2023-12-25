Зловмисники передусім намагалися виявити можливі локації комплексів ППО та складів з озброєнням і боєприпасами.

Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє інформаторів, що працювали на країну-агресора. Вони розвідували місця базування та періодичність ротацій Сил оборони у Донецькій області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що передусім зловмисники намагалися виявити можливі локації комплексів ППО та складів з озброєнням і боєприпасами ЗСУ в районах Краматорська та Слов’янська. Крім того, вони збирали дані про часові інтервали між ротаціями підрозділів українських військ на прифронтовій території області.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних ударів по східному регіону із застосуванням керованих авіабомб та дронів-камікадзе. Співробітники СБУ затримали обох російських інформаторів у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині. За матеріалами української спецслужби суд призначив ворожій поплічниці 12 років тюрми, а іншому фігуранту – 9 років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що засудженою є підприємиця з Краматорська, яку ФСБ дистанційно залучила до співпраці у червні цього року. Її родич уже тривалий час працює на російські спецслужби. Саме через нього жінка месенджером передавала отримані розвіддані для загарбників.

"Іншим засудженим є мешканець Торецька, який у "віддаленому режимі" передавав окупантам розвідінформацію про дислокацію Сил оборони на Горлівському напрямку. Він передавав дані через "зв’язкового" – свого друга, старшого навідника-гранатометника 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних сил РФ", - уточнили в українській спецслужбі.

Затримання шпигунів та зрадників - останні новини

Минулого тижня у Сумах СБУ затримала зрадника, що зливав ворогу інформацію про позиції Збройних сил України. 63-річний уродженець Курської області, що давно проживає на Сумщині та має українське громадянство, збирав дані про розташування українських військових частин, укріплення та озброєння. Інформацію передавав через свого товариша ФСБівця з Курської області.

Також УНІАН повідомляв, що у Польщі засудили учасників російської шпигунської мережі. Її основу складали українці.

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