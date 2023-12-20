Шпигунську мережу викрили співробітники Агентства внутрішньої безпеки і відділ боротьби з організованою злочинністю Національної прокуратури в Любліні.

У Польщі було засуджено 14 іноземців, які працювали на спецслужби РФ. Це громадяни України, Білорусі та Росії. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Розслідування цієї справи завершилося ще в листопаді 2023 року. Тоді Люблінський відділ Національної прокуратури спільно з Управлінням внутрішньої безпеки передали до суду обвинувальний акт стосовно 16 підозрюваних. У результаті засуджено було 14 осіб, а ще двох фігурантів судитимуть окремо.

Спочатку в березні цього року спіймали 9 підозрюваних, потім інших. Основу групи складали українці, до неї входили також двоє студентів з Білорусі та один росіянин.

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За даними слідства, вони встановили щонайменше 6 камер з незалежним джерелом живлення і бездротовим зв'язком з дуже високою роздільною здатністю. Завдяки цьому вони постійно стежили за авіаційним, залізничним і військовим транспортом, маючи намір встановити на них GPS-трекери.

Накази їм віддавав через месенджер Telegram їх куратор на ім'я Андрій. Вони стосувалися спостереження за критичною інфраструктурою-міжнародним аеропортом в Ясенці, військово-морським портом в Гдині, залізничною станцією в Жешуві, пунктами пропуску на кордоні з Україною і ключовими залізничними лініями, за якими поїздами доставляли зброю і гуманітарну допомогу в Україну.

Також Андрій планував збити з рейок потяг з військовим транспортом у Польщі та Україні - за це він обіцяв 10 тисяч доларів. Він також наказував виконувати такі завдання як підпали будинків і автомобілів, побиття людей і розклеювання листівок із закликом до нападів на українців.

Крім Андрія, завдання також давали люди, що ховаються під ніками Барбадос, Пінк і Мара. Зазвичай за виконання завдань шпигуни отримували таку плату: 5 доларів за розклеювання листівок, 300-400 доларів за установку камери і до 10 тисяч доларів за сходження поїзда. Перекази здійснювалися в криптовалюті.

Російські шпигуни в Польщі

Влітку 2023 голи польські правоохоронці затримали російського шпигуна. Підозрюваний виявився громадянином України.

"Затримано ще одного члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами і морськими портами. Росія систематично надсилала йому винагороду", - заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінський.

Національна прокуратура повідомила, що затриманий є громадянином України. Він знаходиться на території Польщі з 2019 року. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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