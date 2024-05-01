СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва: де саме і навіщо

Серед основних локацій - Софійська та Михайлівська площі.

Служба безпеки України проводить безпекові заходи в центрі Києва, основною метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

Як зазначається в Telegram-каналі СБУ, ці планові контррозвідувальні (безпекові) заходи проводяться на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі, а також прилегла місцевість.

"Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час безпекових заходів силовики проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Також зауважується, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

"Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - підкреслили у Службі і наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській міській військовій адміністрації киян та гості столиці закликали за можливості подивитися богослужіння онлайн. А якщо вони все ж вирішать піти до храму - дбати про безпеку та намагатися уникати великих скупчень людей.

У КМВА підкреслили, що у російських окупантів "немає нічого святого", і "навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла".

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