СБУ веде контрдиверсійні заходи / СБУ

Служба безпеки України проводить безпекові заходи в центрі Києва, основною метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

Як зазначається в Telegram-каналі СБУ, ці планові контррозвідувальні (безпекові) заходи проводяться на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі, а також прилегла місцевість.

"Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці", - йдеться у повідомленні.

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СБУ в центрі Києва / СБУ

Зазначається, що під час безпекових заходів силовики проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Також зауважується, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва: де саме і навіщо

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

"Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - підкреслили у Службі і наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській міській військовій адміністрації киян та гості столиці закликали за можливості подивитися богослужіння онлайн. А якщо вони все ж вирішать піти до храму - дбати про безпеку та намагатися уникати великих скупчень людей.

У КМВА підкреслили, що у російських окупантів "немає нічого святого", і "навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла".

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