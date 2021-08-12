Навчання триватимуть упродовж місяця.

Служба безпеки України розпочинає масштабні навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє 2 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях (м.Маріуполь).

"13 серпня СБУ розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки.

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У зв'язку з цим, СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки.

"Просимо громадян при необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)", – сказано у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко