Кіркоров потрапив до "чорного списку" ще на початку червня, уточнили в СБУ.

Російський співак та народний артист України Філіп Кіркоров протягом трьох років не зможе потрапити на українську територію для забезпечення інтересів національної безпеки нашої країни.

Служба безпеки України заборонила Кіркорову в'їзд в Україну, керуючись ч. 1 та ч. 3 ст. 13 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", повідомили УНН у спецслужбі, відповідаючи на запит.

В СБУ додали, що Кіркорову заборонений в'їзд в Україну 7 червня поточного року.

"За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч. 1 та ч. 3 ст. 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" прийнято рішення про заборону в’їзду...", – пояснили у спецслужбі.

Нагадаємо, на початку серпня блогер Олег Стефаник поділився, що звертався в СБУ з проханням додати Філіпа Кіркорова у "чорний список" через підтримку незаконної анексії Криму Росією та концертів на захопленому півострові, і після цього виконавцю було заборонено в'їзд в Україну протягом трьох років.

Наприкінці червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Кіркорова в "чорний список". Внесені до цього переліку люди не мають права в'їжджати в Україну. Співак сказав, що таке рішення є дурістю.

Пізніше в Мінкульті повідомили, що артиста виключили з "чорного списку" на прохання СБУ.

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Автор: Екатерина Присяжнюк