В СБУ пояснили, чому заборонили Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну / УНІАН

Російський співак та народний артист України Філіп Кіркоров протягом трьох років не зможе потрапити на українську територію для забезпечення інтересів національної безпеки нашої країни.

Служба безпеки України заборонила Кіркорову в'їзд в Україну, керуючись ч. 1 та ч. 3 ст. 13 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", повідомили УНН у спецслужбі, відповідаючи на запит.

В СБУ додали, що Кіркорову заборонений в'їзд в Україну 7 червня поточного року.

"За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч. 1 та ч. 3 ст. 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" прийнято рішення про заборону в’їзду...", – пояснили у спецслужбі.

Нагадаємо, на початку серпня блогер Олег Стефаник поділився, що звертався в СБУ з проханням додати Філіпа Кіркорова у "чорний список" через підтримку незаконної анексії Криму Росією та концертів на захопленому півострові, і після цього виконавцю було заборонено в'їзд в Україну протягом трьох років.

Наприкінці червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Кіркорова в "чорний список". Внесені до цього переліку люди не мають права в'їжджати в Україну. Співак сказав, що таке рішення є дурістю.

Пізніше в Мінкульті повідомили, що артиста виключили з "чорного списку" на прохання СБУ.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Екатерина Присяжнюк