Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України вручила підозру українському бізнесмену Ігорю Коломойському. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як зазначається, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

У СБУ зазначили, що триває досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

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Попередні обшуки у Коломойського

У лютому 2023 року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Тоді повідомлялося, що розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є Коломойський.

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